Что делать, если Skladchik.com не открывается?

Дочитай инструкцию до конца и подтверди ознакомление кнопкой внизу Гость, поскольку наш форум был заблокирован Роскомнадзором, при попытке зайти на сайт Вы можете увидеть сообщение об ошибке. Однако, наш ресурс по-прежнему работает! И если Ваш провайдер запрещает доступ на https://skladchik.com, для входа воспользуйтесь одним из решений, предложенных ниже. 1. Используя методы с сайта antizapret.prostovpn.org Имеет большой плюс - если при использовании обычных vpn и proxy могут быть сложности с оплатой картой, при использовании этого метода оплата проходит без проблем. Chrome, Яндекс.Браузер, Vivaldi: Используйте расширение «Обход блокировок Рунета» (прямая ссылка chrome.google.com/webstore/detail/обход-блокировок-рунета/npgcnondjocldhldegnakemclmfkngch). Сайт - antizapret.prostovpn.org Инструкция на примере Firefox Остальные настраиваются по аналогии 2. Браузер Opera с vpn Браузер Opera предлагает функцию бесплатного встроенного VPN с неограниченным трафиком. Подключение VPN работает только в браузере, но соединение всегда стабильно и демонстрирует высокую скорость. VPN в Opera можно использовать абсолютно бесплатно и без каких-либо ограничений. Скачать Opera: www.opera.com/ru/features/free-vpn По умолчанию VPN-сервис в Opera отключен. Для того, чтобы активировать службу, проделайте следующие шаги: Откройте страницу настроек – скопируйте opera://settings/ и вставьте в адресной строке браузера, нажав Ввод (Enter) Перейдите в раздел Дополнительно Возможности в левом навигационном меню Прокрутите до секции VPN Переведите в активное положение переключатель Включить VPN Opera поддерживает различные локации в Европе, Америке и Азии. Вы можете использовать опцию "Оптимальное местоположение" для выбора оптимального по быстродействию сервера. Видеоинструкция как включить встроенный VPN в браузере Opera на ПК: Видеоинструкция как включить встроенный VPN в браузере Opera на Android: 3. Расширение Browsec Browsec – это бесплатное VPN-расширение, которое легко можно поставить на Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge, Opera, Яндекс.Браузер, iOS, Android. Дополнение позволяет с лёгкостью обходить блокировки, имеет простой интерфейс и удобно в управлении. Скачать Browsec: browsec.com/en/ Видео по настройке в Опере. В других бразуерах - так же само. Видеоинструкция как установить Browsec в браузер Chrome (в других браузерах аналогично всё): Чтобы прочесть текстовую версию настройки, нажмите на спойлер ниже Спойлер: Нажмите, чтобы увидеть текстовую версию настройки 1) После установки Browsec нажимаем на его значок 2) И выключаем его 3) Нажимаем Smart Settings 4) Нажимаем Edit Smart Settings 5) Вводим в поле On адрес https://skladchik.com 6) В use выбираем страну, например, Нидерланды (они из представленных стран ближе всех к нам, по идее должно быть быстрее, но не факт, можно экспериментировать) и нажимаем кнопку с плюсом. Готово! Теперь при заходе на Складчик будет включаться это расширение! Значок будет активным только на этом сайте. Если нужен доступ к другим сайтам, также добавьте их адрес в настройки. Важно, чтобы они не были заблокированы и в той стране, которую вы выбираете для обхода. Другие аналогичные решения: touchvpn.net/platform chrome.google.com/webstore/detail/ininja-vpn-proxy-vpn-to-u/ookhnhpkphagefgdiemllfajmkdkcaim 4. Можно использовать такой инструмент как Psiphon (есть даже для XP и Vista). Сайт - https://psiphon.ca/ru/download.html 5. Другие способы Выше даны самые простые бесплатные способы, также есть платные, с которыми можешь ознакомиться по ссылке: ru.vpnmentor.com/#section-1 Если НЕ разобрался – задай вопрос ниже или создай обращение в обратную связь https://skladchik.com/misc/contact