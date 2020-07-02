Что делать, если Skladchik.com не открывается?

Тема в разделе "Новости и объявления", создана пользователем Conar, 2 июл 2020.

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  1. 2 июл 2020
    #1
    Conar

    Conar АдминАдминистратор Команда форума

    Дочитай инструкцию до конца и подтверди ознакомление кнопкой внизу

    Гость, поскольку наш форум был заблокирован Роскомнадзором, при попытке зайти на сайт Вы можете увидеть сообщение об ошибке. Однако, наш ресурс по-прежнему работает!

    И если Ваш провайдер запрещает доступ на https://skladchik.com, для входа воспользуйтесь одним из решений, предложенных ниже.


    1. Используя методы с сайта antizapret.prostovpn.org

    Имеет большой плюс - если при использовании обычных vpn и proxy могут быть сложности с оплатой картой, при использовании этого метода оплата проходит без проблем.

    Chrome, Яндекс.Браузер, Vivaldi: Используйте расширение «Обход блокировок Рунета» (прямая ссылка chrome.google.com/webstore/detail/обход-блокировок-рунета/npgcnondjocldhldegnakemclmfkngch).



    Сайт - antizapret.prostovpn.org

    Инструкция на примере Firefox


    Остальные настраиваются по аналогии

    2. Браузер Opera с vpn

    Браузер Opera предлагает функцию бесплатного встроенного VPN с неограниченным трафиком. Подключение VPN работает только в браузере, но соединение всегда стабильно и демонстрирует высокую скорость. VPN в Opera можно использовать абсолютно бесплатно и без каких-либо ограничений.

    Скачать Opera: www.opera.com/ru/features/free-vpn

    По умолчанию VPN-сервис в Opera отключен. Для того, чтобы активировать службу, проделайте следующие шаги:
    • Откройте страницу настроек – скопируйте opera://settings/ и вставьте в адресной строке браузера, нажав Ввод (Enter)
    • Перейдите в раздел Дополнительно Возможности в левом навигационном меню
    • Прокрутите до секции VPN
    • Переведите в активное положение переключатель Включить VPN
    Opera поддерживает различные локации в Европе, Америке и Азии. Вы можете использовать опцию "Оптимальное местоположение" для выбора оптимального по быстродействию сервера.

    Видеоинструкция как включить встроенный VPN в браузере Opera на ПК:



    Видеоинструкция как включить встроенный VPN в браузере Opera на Android:



    3. Расширение Browsec

    Browsec – это бесплатное VPN-расширение, которое легко можно поставить на Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge, Opera, Яндекс.Браузер, iOS, Android. Дополнение позволяет с лёгкостью обходить блокировки, имеет простой интерфейс и удобно в управлении.

    Скачать Browsec: browsec.com/en/

    Видео по настройке в Опере. В других бразуерах - так же само.



    Видеоинструкция как установить Browsec в браузер Chrome (в других браузерах аналогично всё):



    Чтобы прочесть текстовую версию настройки, нажмите на спойлер ниже

    1) После установки Browsec нажимаем на его значок

    b1.png

    2) И выключаем его

    b2.png

    3) Нажимаем Smart Settings
    4) Нажимаем Edit Smart Settings

    b3.png

    5) Вводим в поле On адрес https://skladchik.com

    b4.png

    6) В use выбираем страну, например, Нидерланды (они из представленных стран ближе всех к нам, по идее должно быть быстрее, но не факт, можно экспериментировать) и нажимаем кнопку с плюсом.

    Готово! Теперь при заходе на Складчик будет включаться это расширение! Значок будет активным только на этом сайте.

    Если нужен доступ к другим сайтам, также добавьте их адрес в настройки. Важно, чтобы они не были заблокированы и в той стране, которую вы выбираете для обхода.

    Другие аналогичные решения:
    touchvpn.net/platform
    chrome.google.com/webstore/detail/ininja-vpn-proxy-vpn-to-u/ookhnhpkphagefgdiemllfajmkdkcaim

    4. Можно использовать такой инструмент как Psiphon (есть даже для XP и Vista).
    Сайт - https://psiphon.ca/ru/download.html

    5. Другие способы

    Выше даны самые простые бесплатные способы, также есть платные, с которыми можешь ознакомиться по ссылке: ru.vpnmentor.com/#section-1

    Если НЕ разобрался – задай вопрос ниже или создай обращение в обратную связь https://skladchik.com/misc/contact
     
    Последнее редактирование модератором: 18 ноя 2020
    96.740 пользователям это понравилось.
  2. 2 июл 2020
    #2
    Olenakolk

    Olenakolk ЧКЧлен клуба

    Ок
     
    254 пользователям это понравилось.
  3. 2 июл 2020
    #3
    Ириночка888

    Ириночка888 ЧКЧлен клуба

    спасибо
     
    2 пользователям это понравилось.
  4. 2 июл 2020
    #4
    Gorlinka

    Gorlinka ЧКЧлен клуба

    Доброго времени суток! Browsec поставила, но он, почему-то, берет 299 руб. ежемесячно. Только первая неделя пользования была бесплатной.
     
    13 пользователям это понравилось.
  5. 2 июл 2020
    #5
    JanCarlo

    JanCarlo ЧКЧлен клуба (А)

    Предложил бы сделать зеркало на другой хост зарубежный. Или на абузоустойчивый сервер, в Нидерландах хорошие есть. Хотя такую махину складчика было бы в принципе тяжело перенести)

    Однако благодарю за старания!!!
    Очень надеюсь что бэкапы делаются постоянно, ооочень много тонн полезной информации и складчин ;) Складчик вообще поменял мои взгляды и жизнь в целом!)
     
    Последнее редактирование: 3 июл 2020
    117 пользователям это понравилось.
  6. 2 июл 2020
    #6
    MarkAurelius

    MarkAurelius ОргОрганизатор

    @Conar,
    Tor можно использовать?
    Уже нет нарушений за анонимайзер?
     
    28 пользователям это понравилось.
  7. 2 июл 2020
    #7
    Tyrande

    Tyrande МодерМодератор Команда форума

    В Яндекс-браузере есть режим "турбо". Иногда тоже помогает. Хотя, Опера круче.
     
    9 пользователям это понравилось.
  8. 2 июл 2020
    #8
    makado

    makado ЧКЧлен клуба

    Спасибо!
     
    1 человеку нравится это.
  9. 2 июл 2020
    #9
    georgiy_gosha

    georgiy_gosha ЧКЧлен клуба

    Все ясно, спасибо за инфу!
     
  10. 2 июл 2020
    #10
    onlywebstudy

    onlywebstudy ОргОрганизатор

    У меня он стоит, наверное, года два. Он частенько клянчит деньги, но достаточно при этом нажать ссылку "Напомнить позже", и он где то недели на три-четыре успокаивается. Потом снова приходит поклянчить, снова жмёшь, снова успокаивается :)
     
    68 пользователям это понравилось.
  11. 2 июл 2020
    #11
    Conar

    Conar АдминАдминистратор Команда форума

    Платной версией не обязательно пользоваться, в бесплатной версии доступно около 5 стран, которых должно хватать за глаза
    Можно. Но это браузер на любителя, много ограничений он имеет. Если знаешь, что делаешь, то пользуйся
     
    21 пользователям это понравилось.
  12. 2 июл 2020
    #12
    Demar

    Demar ЧКЧлен клуба

    А другие VPN решения (VPN Monster, Nord и т.д.) можно использовать?
     
    2 пользователям это понравилось.
  13. 2 июл 2020
    #13
    rootkit

    rootkit ЧКЧлен клуба

    всё бы ничего - но, у этого плагина будет 1 ip - одна страна, то есть если хотя бы 1% будет юзать Украину, это 10-15к юзеров с одинаковыми IP т.е. бан акка ¯\_(ツ)_/¯
     
  14. 2 июл 2020
    #14
    onlywebstudy

    onlywebstudy ОргОрганизатор

    Так сайт и так явно не на нашем сервере, иначе впн не помог бы :)
     
    5 пользователям это понравилось.
  15. 2 июл 2020
    #15
    Gorlinka

    Gorlinka ЧКЧлен клуба

    Понятно. Спасибо.
     
  16. 2 июл 2020
    #16
    Зарни

    Зарни ЧКЧлен клуба

    Ознакомилась. Еще не опробовала.
     
    5 пользователям это понравилось.
  17. 2 июл 2020
    #17
    Arefeva

    Arefeva ЧКЧлен клуба

    Спасибо, буду разбираться
     
    1 человеку нравится это.
  18. 2 июл 2020
    #18
    Лутесса01

    Лутесса01 ЧКЧлен клуба

    Поддерживаю! Так надежнее будет.
    Доступ к Клубу всем нам очень-очень дорог :) Лучше перебдеть, чем недобдеть.
     
    37 пользователям это понравилось.
  19. 2 июл 2020
    #19
    Борщеед

    Борщеед ЧКЧлен клуба

    Я.Браузер - это смесь оперы и хрома)))
     
    3 пользователям это понравилось.
  20. 2 июл 2020
    #20
    rootkit

    rootkit ЧКЧлен клуба

    можешь все что угодно юзать, если этого IP не будет в РКН.
     
    1 человеку нравится это.
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