Что делать, если Skladchik.com не открывается?

Дочитай инструкцию до конца и подтверди ознакомление кнопкой внизу ​

Внимание! На форуме Складчик РАЗРЕШАЕТСЯ заходить с любого IP, никаких банов за использование прокси/впн не будет! Нажмите, чтобы раскрыть...



1. Используя методы с сайта antizapret.prostovpn.org

Имеет большой плюс - если при использовании обычных vpn и proxy могут быть сложности с оплатой картой, при использовании этого метода оплата проходит без проблем.

Chrome, Яндекс.Браузер, Vivaldi:

Используйте

расширение «Обход блокировок Рунета» (прямая ссылка chrome.google.com/webstore/detail/обход-блокировок-рунета/npgcnondjocldhldegnakemclmfkngch).

2.

Браузер Opera с vpn



Браузер Opera предлагает функцию бесплатного встроенного VPN с неограниченным трафиком. Подключение VPN работает только в браузере, но соединение всегда стабильно и демонстрирует высокую скорость. VPN в Opera можно использовать абсолютно бесплатно и без каких-либо ограничений.



Скачать Opera: www.opera.com/ru/features/free-vpn



По умолчанию VPN-сервис в Opera отключен. Для того, чтобы активировать службу, проделайте следующие шаги:

Откройте страницу настроек – скопируйте opera://settings/ и вставьте в адресной строке браузера, нажав Ввод (Enter)

Перейдите в раздел Дополнительно Возможности в левом навигационном меню

Прокрутите до секции VPN

Переведите в активное положение переключатель Включить VPN

Opera поддерживает различные локации в Европе, Америке и Азии. Вы можете использовать опцию "Оптимальное местоположение" для выбора оптимального по быстродействию сервера.



Видеоинструкция как включить встроенный VPN в браузере Opera на ПК:







Видеоинструкция как включить встроенный VPN в браузере Opera на Android:





3. Расширение Browsec



Спойлер: Нажмите, чтобы увидеть текстовую версию настройки







2) И выключаем его







3) Нажимаем Smart Settings

4) Нажимаем Edit Smart Settings







5) Вводим в поле On адрес







6) В use выбираем страну, например, Нидерланды (они из представленных стран ближе всех к нам, по идее должно быть быстрее, но не факт, можно экспериментировать) и нажимаем кнопку с плюсом.



Готово! Теперь при заходе на Складчик будет включаться это расширение! Значок будет активным только на этом сайте.



Если нужен доступ к другим сайтам, также добавьте их адрес в настройки. Важно, чтобы они не были заблокированы и в той стране, которую вы выбираете для обхода. 1) После установки Browsec нажимаем на его значок2) И выключаем его3) Нажимаем Smart Settings4) Нажимаем Edit Smart Settings5) Вводим в поле On адрес https://skladchik.com 6) В use выбираем страну, например, Нидерланды (они из представленных стран ближе всех к нам, по идее должно быть быстрее, но не факт, можно экспериментировать) и нажимаем кнопку с плюсом.Готово! Теперь при заходе на Складчик будет включаться это расширение! Значок будет активным только на этом сайте.Если нужен доступ к другим сайтам, также добавьте их адрес в настройки. Важно, чтобы они не были заблокированы и в той стране, которую вы выбираете для обхода.



4. Можно использовать такой инструмент как Psiphon (есть даже для XP и Vista).

Сайт - https://psiphon.ca/ru/download.htm l



5. Другие способы